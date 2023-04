Presidente do Corinthians diz não se arrepender de contratação de Cuca e lamenta saída do técnico

Cuca, condenado por estupro de uma menor, deixou o comando técnico do Corinthians na madrugada desta quinta-feira, 27. Na zona mista depois da classificação do time na Copa do Brasil, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves lamentou a saída do paranaense e classificou como um "massacre" o tratamento ao treinador desde que chegou ao Timão.

"A gente vem conversando desde o anúncio dele com os fatos que foram incorridos. Para mim foi um massacre em cima dele. Ele oscilou bastante neste momento. Teve momentos que ele achava melhor sair, até para não prejudicar o clube. Outros momentos que as coisas acalmaram, de seguir. Ontem ele tinha dado um sinal, hoje ele confirmou. A gente vem trabalhando, pensando, estudando possibilidades desde ontem. A gente fica pensando com uma vitória, ele viu como ficou a Arena, eu não vi protestos, não sei se teve. Vi algumas pesquisas, você pensa que pode ser revertido, mas agora temos a certeza que não", disse o mandatário na zona mista.

"Não me arrependo. Lamento e fico chateado de o Cuca estar saindo hoje. Ele é e seria um profissional que nos ajudaria bastante com sua experiência. O pouco que ele fez nesses dias de trabalho, mesmo com tudo que ele vinha sofrendo... a gente conversou para ele ficar, mas infelizmente, pela forma que ele está, ele achou melhor sair para resolver essa situação e um dia poder voltar com tranquilidade", completou.

Com a saída de Cuca, o Corinthians pensa em um técnico "com currículo" para a sequência da temporada. O presidente Duilio Monteiro Alves, em entrevista após a classificação do Timão contra o Remo na Copa do Brasil, deixou claro que a tendência é que o clube opte por um nome mais experiente, como foi o caso do último treinador.

"A gente só tem a lamentar (a saída do Cuca), mas estamos trabalhando desde ontem para que a gente tenha o mais rápido possível outro treinador, com competência e currículo para assumir um clube do tamanho do Corinthians", completou.

Vale citar que a ideia é a oposta em relação à da final da temporada passada, quando o Corinthians contratou Fernando Lázaro para o cargo visando repor a saída de Vítor Pereira. Este foi o primeiro trabalho de Lázaro no cargo em toda sua carreira e chegou ao fim após a derrota por 1 a 0 para o Argentinos Juniors.

A Gazeta Esportiva apurou que a chegada de Cuca ganhou respaldo por ele ser um nome experiente, vitorioso, disponível e que conseguisse lidar bem com vestiário. A princípio, o Timão seguirá a mesma linha nas abordagens em busca de um novo treinador.

Nesta quarta-feira, 26, no último jogo de Cuca pelo Corinthians, a equipe bateu o Remo por 2 a 0, com gols de Adson e Róger Guedes. Nas penalidades máximas, o Timão venceu por 5 a 4, garantindo passagem para as oitavas de final do torneio.

O Corinthians corre contra o tempo para ter um novo técnico até o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado. As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Depois, o Timão ainda tem pela frente o Independiente del Valle pela terceira rodada da Copa Libertadores.

Cuca condenado por estupro: entenda o caso



Desde a chegada no Timão sofreu pressão de parte da torcida. Isso porque em 1989, quando jogava pelo Grêmio, Cuca foi condenado na Suíça pelo estupro de uma menina de 13 anos. Nenhum dos quatro envolvidos no crime que aconteceu em 1987, no entanto, cumpriu pena, uma vez que o Brasil não extradita seus cidadãos por crimes cometidos em outros países.

Durante a coletiva de apresentação, no dia 21, ele alegou ser "totalmente inocente" das acusações. Segundo ele, a vítima não o reconheceu como autor da violência sexual. Um advogado suíço que participou do processo negou a versão de Cuca. Jogadoras e equipe técnica do time feminino do Corinthians, assim como a maioria das torcidas organizadas se manifestaram contra a contratação do treinador.

(Com Gazeta Esportiva)

