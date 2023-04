Conselheiro denuncia caso de injúria racial em reunião de aprovação das contas do Corinthians

Manoel Ramos Evangelista, o Mané da Carne, já havia sido acusado de proferir palavras discriminatórias contra colegas do Conselho no final de 2021

O conselheiro Luis Ricardo, mais conhecido como Seedorf, acusou Manoel Ramos Evangelista, o Mané da Carne, de injúria racial durante a reunião de aprovação das contas do Corinthians nesta segunda-feira, no Parque São Jorge.

Segundo Luis, a polícia foi chamada assim que acabou a reunião, mas Mané da Carne acabou retirado do local por alguém e entrou em um carro. O conselheiro já havia sido acusado de proferir palavras discriminatórias contra colegas do Conselho no final de 2021.

"Os policiais disseram que precisa vir uma segunda viatura e, a partir disso, chamariam o Mané da Carne para conversar também. Nesse meio tempo, alguém tirou o Mané da Carne ali, ele entrou no carro de alguém. Estou indo à delegacia, dar sequência. Isso é certo", disse Luis à imprensa na saída da reunião. O conselheiro também relatou como foi o episódio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Um dos conselheiros estava falando no microfone. Neste momento, algumas pessoas começaram a falar, inclusive o senhor Manoel Evangelista. Falei para ele deixar o companheiro falar, já que estamos em uma democracia. Neste momento, ele falou: ‘Cala a boca, neguinho. Vai tomar no seu c*’. Pedi a palavra para o presidente do Conselho, subi ao plenário e pedi que constasse em ata que eu tomaria as medidas cabíveis", complementou.

Várias pessoas presentes demonstraram apoio a Luis, que também comunicou o acontecido a Alexandre Husni, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians.

"A maioria falou que entraria como testemunha, que ouviria, falaram para eu registrar Boletim de Ocorrência. Falei apenas com o presidente Alexandre Husni e ele disse que não escutou de onde estava, mas que foi uma situação gravíssima e que tomaria as medidas cabíveis, sim", finalizou.

As contas do Corinthians referentes ao ano de 2022 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Durante a reunião, cerca de 25 torcedores do Timão se manifestaram contra a diretoria alvinegra e a chegada do técnico Cuca.