Torcedores do Corinthians são feridos por rojões a caminho do Mangueirão antes de jogo contra Remo

Torcedores corintianos ficaram gravemente feridos nesta quarta-feira, 12, em Belém, no Pará, ao serem atingidos por rojões quando estavam a caminho do estádio Mangueirão. O episódio aconteceu antes da partida contra o Remo, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Durante a caminhada das torcidas organizadas do Corinthians rumo ao estádio, rojões teriam sido lançados em direção ao grupo, deixando alguns dos torcedores gravemente feridos.

Assim que houve o ataque, a Polícia Militar do Pará ocupou a via, tentando dispersar os possíveis autores da confusão com tiros de borracha. Um dos atingidos recebeu atendimento médico ainda no local.

Ainda não há confirmação sobre a autoria do ataque. A Polícia Militar investiga os responsáveis pelo conflito enquanto as vítimas foram encaminhadas a um hospital da região.

Derrota do Corinthians

O Corinthians não começou sua trajetória na Copa do Brasil com o pé direito. Nesta quarta-feira, 12, a equipe comandada pelo técnico Fernando Lázaro visitou o Remo, no Mangueirão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, e amargou a surpreendente derrota por 2 a 0, graças aos gols de Richard Franco e Muriqui em contra-ataques letais.

O técnico Fernando Lázaro decidiu poupar alguns de seus titulares nesta quarta-feira devido à maratona de jogos que o Corinthians terá pela frente, mas se viu obrigado a promover as entradas de nomes como Róger Guedes, Fagner e Fausto Vera no segundo tempo. Ainda assim, o Remo se manteve firme, evitando qualquer tipo de ameaça do Timão.

Com o resultado, o Corinthians precisará vencer o Remo por, no mínimo, três gols de diferença no dia 26 de abril, em Itaquera, para avançar às oitavas de final no tempo regulamentar. O clube do Pará, por sua vez, pode se dar ao luxo de perder por até um gol que, ainda assim, garantirá a classificação. Um triunfo corintiano por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. Não há critério de gol fora de casa.