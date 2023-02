Corinthians sofre com erros e empata com a Portuguesa pelo Paulistão

Com o resultado, a equipe de Fernando Lázaro se mantém na liderança do grupo C, com 14 pontos. Já a Portuguesa permanece na lanterna do grupo D, com apenas cinco

Neste domingo, o Corinthians apenas empatou sem gols com a Portuguesa, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Assim, a equipe chega a seu segundo jogo sem vencer. Este foi o último compromisso do Alvinegro antes do Derby.

Com este resultado, a equipe de Fernando Lázaro se mantém na liderança do grupo C, com 14 pontos. Já a Portuguesa permanece na lanterna do grupo D, com apenas cinco.

O Timão volta a campo na quinta-feira, quando faz o clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do Paulistão. Enquanto isso, a Portuguesa duela com a Ferroviária, na quarta-feira, às 20h30, no Canindé.

Baixa de última hora



Pouco antes do apito inicial, o Timão teve um desfalque. Com quadro de virose, o goleiro Cássio, que estava, inicialmente, no time titular, deu lugar a Carlos Miguel. Com a saída do camisa 21, o lateral Fábio Santos assumiu a faixa de capitão.

Primeiro tempo com erros e sem gols



Nos minutos iniciais, o Corinthians até tentou ir para cima da Portuguesa, mas, com alguns erros, não conseguiu chegar. Aos poucos, a Lusa foi ficando com a bola no pé e marcando bem o Corinthians, impondo dificuldades ao time de Lázaro. A equipe mandante chegou com perigo aos 14. João Victor finalizou fora da área e Carlos Miguel fez a defesa.

Pouco mais de dez minutos depois, o Corinthians teve uma falta a seu favor. Rafael Ramos mandou na área e Róger Guedes cabeceou por cima do gol, sem perigo. Na sequência, após boa tabela com Fausto Vera, Yuri Alberto quase abriu o placar, mas mandou perto da trave de Thomazella. A Portuguesa chegou mais uma vez pela direita e João Victor, de novo, arriscou da entrada da área, mas a bola ficou tranquila para Carlos Miguel.

Aos 40, Renato Augusto encontrou bom passe para Róger Guedes, que finalizou pela esquerda e viu o goleiro da Lusa defender com os pés. O camisa 10 teve mais uma chance antes do intervalo após lançamento de Adson e parou de novo no arqueiro da Lusa.

Chances perdidas e empate confirmado



Pelo menos até os 18 minutos do segundo tempo, o jogo seguiu com um cenário parecido com os 45 minutos iniciais, já que poucas chances aconteceram. Paraizo tentou uma chegada, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na sequência, o Corinthians respondeu. Rafael Ramos cruzou na área buscando Róger Guedes, mas viu Robson cortar. Já aos 20, Róger Guedes aproveitou a virada de Rafael Ramos, dominou e bateu no canto direito de Thomazella, mandando pelo lado de fora, rente à trave. Pouco depois, Yuri Alberto recebeu de Renato Augusto e finalizou em cima da zaga.

Aparecendo mais no jogo do que na primeira etapa, Renato Augusto tentou começar boas jogadas, mas erros mais na frente prejudicavam o avanço. O camisa 8 lançou para Rafael Ramos, que cruzou muito forte na área, para ninguém. Aos 42, a Portuguesa assustou a defesa corintiana. Paraizo arriscou, Carlos Miguel deu o rebote, Patrick tentou e o goleiro fez a defesa segura. Nos minutos finais, Gil ainda mandou uma para fora após cobrança de escanteio.