Vítor Pereira se diz triste por deixar o Corinthians: "Queria muito continuar"

Técnico português se despediu do Timão após derrota para o Atlético-MG, no último domingo, 13, em razão de problema de saúde da sogra: "Vou para casa"

Apesar da derrota para o Atlético-MG, o último domingo, 13, ficou marcado para os corintianos pela saída do treinador Vítor Pereira. Em função de problemas familiares, o técnico optou por não seguir no cargo e retornar a Portugal, mas admitiu que gostaria de seguir no Corinthians.

Em entrevista à ESPN, VP falou em tristeza de deixar o Timão e rechaçou as chances de assumir uma nova equipe.

"Eu me sinto muito triste, queria muito continuar esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa. Por isso, tenho que voltar para lá", revelou o técnico.

Vítor Pereira falou, ainda, do ambiente do clube e fez questão de exaltar o elenco corintiano.

"Queria ficar aqui, mas não posso. O dia a dia do Corinthians é um dia a dia de tranquilidade, grande amizade com o presidente. Nunca tive problemas. De vez em quando, inventam coisas, mas nunca tive problema. Muito fácil liderar esse elenco, muito fácil", disse.

"Talvez o melhor elenco de toda a minha carreira, porque vive-se ali um ambiente de amizades e pronto. É o que eu tenho a dizer. Toda gente me tratou bem e, agora, sou parte da família corintiana", concluiu.

Vítor Pereira deixa o Corinthians com 64 partidas disputadas, das quais venceu 26, empatou 21 e perdeu 17. A temporada ficou marcada pela classificação heroica para as quartas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, e pela final da Copa do Brasil, diante do Flamengo.

