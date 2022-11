Torcida organizada do Corinthians fura bloqueio de bolsonaristas

Protestos em rodovias brasileiras são promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após derrota nas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito novo presidente do Brasil

A torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, furou dois bloqueios de manifestantes golpistas em rodovias do Estado de São Paulo a caminho do Rio de Janeiro, onde a equipe paulista enfrentará o Flamengo pela 25ª rodada da Série A. Os protestos são promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após derrota nas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito novo presidente do Brasil.

Na noite de terça-feira, 1º, os torcedores dispersaram manifestação com bloqueio que ocorria na Marginal Tietê, em São Paulo. Na manhã desta quarta, os corintianos furaram bloqueio na rodovia Presidente Dutra, em trecho localizado no município de Jacareí-SP.

No primeiro bloqueio dispersado, a Gaviões da Fiel estendeu uma faixa com a frase "Somos Pela Democracia". Cartazes que pediam intervenção militar e contra os ministros do STF foram retirados pela torcida organizadas.

Galoucura também furou bloqueio

A torcida organizada do Atlético-MG, Galoucura, também furou bloqueio em rodovia quando estava a caminho de São Paulo, onde o time mineiro enfrentou o Tricolor do Morumbi nessa terça-feira.

No caminho entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, os mineiros furaram três bloqueios e liberaram o fluxo de veículos.

Vídeos da ação dos atleticanos liberando um trecho da estrada na altura de Três Corações, no Sul de Minas, foram divulgados nas redes sociais. Osmembros da torcida afirmaram que a diretoria do grupo autorizou o ato e eles se intitulam como “tropa do fura-bloqueio”.

