Vitor Pereira deve estrear pelo Corinthians no clássico diante do São Paulo

O português Vitor Pereira foi anunciado como novo técnico do Corinthians nesta quarta-feira, 23. Ele deve ter seu primeiro compromisso à frente do time no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

A partida está marcada para o dia 5 de março, sábado, às 16h30, no Morumbi. Antes, o Alvinegro tem compromisso às 11 horas deste domingo, na Neo Química Arena, contra o Bragantino.

Provavelmente o interino Fernando Lázaro se despedirá do comando e o jogo estará aos olhos do português, que deve marcar presença no estádio.

Após o Majestoso, Vitor terá pela frente a Ponte Preta, em casa, e o Palmeiras, no Allianz Parque. O dérby marca o primeiro clássico entre as equipes neste ano e está previsto para às 20h30 do dia 17 de março, quinta-feira.

