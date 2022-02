Reforço do Corinthians, Robson Bambu nega estupro: "Nunca desrespeitei uma mulher"

Após ser acusado de estupro vulnerável nesta quarta-feira, 9, Robson Bambu se pronunciou em suas redes sociais sobre o caso. Segundo o zagueiro do Corinthians, ele “nunca desrespeitou nenhuma mulher” e acionou sua advogada para acompanhar o episódio.

“Fiquei sabendo da acusação feita contra mim e isso me causa revolta. Já acionei minha advogada para conduzir o caso. Nunca desrespeitei nenhuma mulher”, escreveu o atleta.

A mulher que acusa Robson Bambu de estupro disse que passou a noite com o amigo dele, em uma relação consensual, enquanto a amiga estava com o zagueiro. Ela teria pegado no sono e, ao acordar, sido surpreendida com o atleta do Corinthians "deitado sobre ela, nu, e que ele introduzia o dedo em sua vagina".

Na publicação, Robson desativou os comentários e disse que "espera que os fatos sejam esclarecidos o quanto antes para poder voltar a jogar futebol". O Corinthians se pronunciou sobre a denúncia e informou que “não comentará o tema até que todos os fatos sejam apurados”.

“Espero que as autoridades esclareçam a verdade o quanto antes para eu voltar a fazer o que amo, que é jogar futebol”, finalizou o comunicado de Bambu.

