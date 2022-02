Reforço do Corinthians, Robson Bambu é acusado de estupro de vulnerável

Clube paulista já tomou conhecimento do caso e emitiu uma nota oficial, afirmando que somente comentará o ocorrido após os fatos serem esclarecidos. Zagueiro foi contratado por empréstimo do Nice, da França, até o final de 2022

O zagueiro Robson Bambu, recém-contratado pelo Corinthians, é acusado de estupro de vulnerável por uma mulher de 25 anos. Ele ainda não estreou pelo clube. O clube paulista já tomou conhecimento do caso e emitiu uma nota oficial, afirmando que somente comentará o ocorrido após os fatos serem esclarecidos.

A Gazeta Esportiva tentou contato com a assessoria do jogador, mas não obteve respostas. A 4ª Delegacia de Defesa da Mulher - Norte, onde o caso foi registrado, também não atendeu aos telefonemas.

A matéria foi primeiramente dada pelo GE, que teve acesso ao boletim de ocorrência. Segundo a reportagem, os fatos teriam ocorrido na manhã da última quinta-feira, 3 de fevereiro. Robson, um amigo e duas mulheres teriam ido a uma casa noturna no Tatuapé, na Zona Leste da capital, e, depois disso, teriam se dirigido a um hotel na região.

A mulher que acusa o jogador disse que passou a noite com o amigo dele, em uma relação consensual, enquanto a amiga estava com o zagueiro. Ela, então, teria pegado no sono e, ao acordar, sido surpreendida com Robson Bambu "deitado sobre ela, nu, e que ele introduzia o dedo em sua vagina". O amigo com quem ela teve relações consensuais, chamado Pezinho, teria observado tudo. Robson Bambu teria dito a todo momento que não praticou violência e que "tenho filha mulher, eu não ia fazer isso com você".

Ainda, a amiga também teria prestado depoimento, afirmando que a mulher bateu em sua porta afirmando que havia sido vítima de abuso sexual. As duas teriam ido embora em um carro por aplicativo. A autora da denúncia teria realizado exames periciais.

Robson Bambu foi anunciado pelo Corinthians no dia 20 de janeiro e ainda não estreou pelo clube. Ele foi contratado por empréstimo do Nice, da França, até o final de 2022. O jogador já está registrado no BID, da CBF, e está aprimorando a parte física para fazer seu primeiro jogo com a camisa do clube.

Confira nota do Corinthians na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do boletim de ocorrência feito contra o atleta Robson Bambu. O clube não comentará o tema até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração. O Corinthians reitera que não compactua com nenhum tipo de violência".

