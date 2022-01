Corinthians anuncia contratação de Robson Bambu por empréstimo até final do ano

O Corinthians anunciou, na tarde desta quinta-feira, 20, o zagueiro Robson Bambu, do Nice-FRA, por empréstimo até o final do ano. O jogador, formado nas categorias de base do Santos, foi alçado ao profissional também pela equipe litorânea. Em 2019, transferiu-se para Athletico-PR, onde ficou por duas temporadas. De lá, foi para o Nice, clube que detém seus direitos atualmente. Ele também teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-23 e até no Pré-Olímpico de 2020.

O Timão já havia demonstrado interesse em Bambu anteriormente. Em 2018, o clube chegou a negociar com o Furacão, equipe que detinha os direitos econômicos do atleta, que à época jogava pelo Peixe, mas não houve consenso sobre valores e ele acabou ficando no no time paranaense.

Vale lembrar, por fim, que ele realizou exames no alvinegro durante essa semana. Bambu passou por uma cirurgia no tornozelo e não entra em campo desde março. O contrato do jogador com o Nice vai até junho de 2025. O entendimento é que ele pode ganhar ritmo e valorizar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo nesta quinta, o Corinthians apresentou o lateral-esquerdo e também zagueiro Bruno Melo, que já estava treinando com o grupo desde antes do anúncio oficial. Além dos dois, o clube comandado por Sylvinho já havia contratado Paulinho. Outros dois nomes em voga são do goleiro Ivan, da Ponte Preta, e do centroavante Diego Costa, que rescindiu contrato com o Atlético-MG recentemente.

Tags