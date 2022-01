Denunciado no STJD, Corinthians pode perder até 10 mandos de campo em competições da CBF

Ações da torcida do Timão na penúltima rodada do Brasileirão de 2021, no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, motivaram a denúncia contra o clube paulista

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, a torcida do Corinthians foi para a Neo Química Arena empolgada com a possibilidade de confirmar o rebaixamento do Grêmio. Em campo, o jogo terminou 1 a 1 e o clube gaúcho acabou caindo para a Série B na rodada seguinte, mas algumas ações dos torcedores alvinegros naquele dia podem complicar o Timão.

O clube foi denunciado no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) e pode perder até 10 mandos de campo em jogos organizados pela CBF, ou seja, Campeonato Brasileiros ou Copa do Brasil, como prevê o artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), pelo qual foi enquadrado.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo relatou na súmula objetos que foram arremessados em direção aos jogadores do Grêmio durante a comemoração do gol de Diego Souza e também o fato de sinalizadores terem causado uma paralisação temporária da partida.

Se for condenado por essas ações, o Timão terá de arcar com uma multa, que vai de R$ 100 a R$ 100 mil.

