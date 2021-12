Técnico do Corinthians, Sylvinho passa por procedimento para corrigir arritmia cardíaca

Comandante do Timão teve problema no coração diagnosticado no início deste mês e realizou procedimento na última semana

O técnico Sylvinho, do Corinthians, passou nesta última semana por um procedimento médico necessário para corrigir sua arritmia cardíaca diagnosticada nos primeiro dias de dezembro. A informação é do Meu Timão e foi confirmada pela Gazeta Eportiva.

Sylvinho passou por um procedimento chamado Estudo Eletrofisiolófico, ou "cateterismo de arritmia", como também é conhecido. O processo ajuda a identificar e corrigir os defeitos do sistema elétrico do coração.

Mesmo com esse problema diagnosticado, Sylvinho trabalhou normalmente no Corinthians e participou dos jogos contra Grêmio e Juventude, na reta final do Campeonato Brasileiro.

"Está tudo bem, é uma arritmia, sim, (detectada) em um exame de controle, mas está tudo sob controle", disse o treinador à Rádio Bandeirantes, ao final da temporada. "Imediatamente fiz todos os demais exames e veio a constatação de um coração saudável, bom, sem maiores problemas", completou.

Em contato com o Meu Timão, o Dr. Joaquim Grava disse que o procedimento foi um sucesso.

Sylvinho chegou ao Corinthians em maio e soma 40 partidas pelo Alvinegro, com 15 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. O treinador é bastante contestado por parte da torcida do Timão, mas segue no comando técnico para 2022.

