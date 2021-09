Corinthians comemora retorno do público ao estádio e ficará com receita da bilheteria

Diante do Bahia, na próxima terça-feira, 5, Timão poderá receber cerca de 15 mil torcedores na Neo Química Arena e, por acordo, ficará com lucro da venda de ingressos

O Corinthians enfrentará o Bahia, na próxima terça-feira, 5, com cerca de 15 mil pessoas nas cadeiras da Neo Química Arena, a partir das 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marcará o retorno do público ao local, o que não acontece desde 26 de fevereiro de 2020, quando o Timão empatou por 1 a 1 com o Santo André, pelo Paulistão daquele ano.

Nesta quinta-feira, 30, em entrevista coletiva, Roberto de Andrade confirmou que, neste momento, toda a receita oriunda da venda de ingressos ficará com o clube, e não mais com o Fundo que administra a Arena e fazia os repasses à Caixa Econômica Federal.

"Como foi divulgado pelo Duilio e pelo Andrés, teremos dois anos em que a receita será 100% do clube. Estamos prestes a fazer um novo acordo, muito perto de ser feito. Nesses próximos jogos, a receita será 100% do clube".

A princípio, o tratado com o banco era de iniciar os pagamentos das parcelas anuais em novembro de 2022. Devido a pandemia, essa carência está sob discussão novamente, podendo ser postergada para 2023.

Sobre o valor dos ingressos, o diretor de futebol não soube dar detalhes. "Isso não somos nós do futebol que tratamos. É o departamento financeiro, junto com o departamento de arrecadação, tem de ver como vai funcionar. Não tenho nada para antecipar".

Alessandro Nunes, gerente de futebol corintiano, se mostrou ansioso para que a equipe receba o apoio dos torcedores nos jogos em casa, e refutou que isso trará mais pressão para o time melhorar seu desempenho.

"Não vai ser pressão, vai ser entusiasmo, força diferenciada. O torcedor retornando, estamos esperando esse momento, os resultados vão ser consequência do que a gente fizer em campo, os resultados vão aparecer e acreditamos nele, mas pressão já é natural vestindo essa camisa. Agora, arquibancada voltando, vai ser bem oposto ao que você (jornalista) mencionou. Estamos ansiosos por esse retorno".

"Literalmente, estamos ansiosos com nosso amigo torcedor, não tenha dúvida que esse é o maior reforço em 2021 Contra o Bahia já vai acontecer com os primeiros. Em novembro, a casa vai estar cheia, e vamos buscar grandes resultados nessa temporada", concluiu Alessandro.

