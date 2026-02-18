Ceará e Fortaleza conhecem rivais na Copa do Brasil nesta quarta

Imagens do primeiro tempo do Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense 2026. Partida disputada no domingo, 8 de fevereiro, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) / Crédito: Samuel Setubal

Ceará e Fortaleza conhecerão seus adversários na segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 18. Em jogos únicos e com possibilidade de decisão por pênaltis em caso de empate, quatro equipes disputam vaga para avançarem e, consequentemente, entrarem no caminho dos rivais alencarinos. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp O Alvinegro de Porangabuçu espera o vencedor do duelo entre Araguaína-TO e Primavera-SP. A definição do adversário sairá após o embate entre as duas equipes da chave 7, às 19h30min (horário de Brasília), no Mirandão, em Tocantins.

Já o Tricolor do Pici terá pela frente o classificado do duelo entre Maguary-PE e Laguna-RN. Esse confronto será decidido às 16h30min (horário de Brasília), no Estádio Arthur Tavares, em Pernambuco.