Ceará e Fortaleza conhecem rivais na Copa do Brasil nesta quarta

Ceará e Fortaleza conhecem seus adversários na Copa do Brasil nesta quarta-feiraRivais alencarinos têm estreias marcadas na competição para a última semana de fevereiro
Ceará e Fortaleza conhecerão seus adversários na segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 18. Em jogos únicos e com possibilidade de decisão por pênaltis em caso de empate, quatro equipes disputam vaga para avançarem e, consequentemente, entrarem no caminho dos rivais alencarinos.
O Alvinegro de Porangabuçu espera o vencedor do duelo entre Araguaína-TO e Primavera-SP. A definição do adversário sairá após o embate entre as duas equipes da chave 7, às 19h30min (horário de Brasília), no Mirandão, em Tocantins.
Já o Tricolor do Pici terá pela frente o classificado do duelo entre Maguary-PE e Laguna-RN. Esse confronto será decidido às 16h30min (horário de Brasília), no Estádio Arthur Tavares, em Pernambuco.
Leia mais
Com jogos marcados para os dias 24 e 26, respectivamente, Leão e Vovô jogarão suas partidas na competição antes da possível decisão do Campeonato Cearense. Ambos jogam em casa, na Arena Castelão, nesta fase do certame nacional.
No Estadual, os times abriram boa vantagem nos duelos de semifinal e jogam pelo empate. Leão e Vovô ainda podem passar em caso de derrota, tendo em vista os placares das vitórias nos jogos de ida. O escrete comandado por Thiago Carpini venceu o Ferroviário por 2 a 0, no sábado, 14, enquanto a equipe dirigida por Mozart bateu o Floresta no domingo, 15, por 3 a 0.
Como funciona a 1ª fase da Copa do Brasil
Ao todo, 28 times jogam a primeira fase da Copa do Brasil. Eles entram nesta etapa da competição com base em suas posições no ranking da CBF. Os classificados são decididos em jogos únicos. O mando foi sorteado pela CBF junto com a divulgação dos confrontos. Não há vantagem para nenhum dos lados. Em caso de empate, a decisão do vencedor sai nos pênaltis.
Graziani traz detalhes da negociação que envolve a saída de Bareiro do FORTALEZA | Esportes O POVO