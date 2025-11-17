Com transmissão da TV O POVO, FCF divulga datas das finais do Cearense Feminino

Com transmissão da TV O POVO, FCF divulga datas das finais do Cearense FemininoCeará e Fortaleza se enfrentam na próxima sexta-feira, 21, e na terça-feira seguinte, 25, em jogos de ida e volta que definirão o campeão estadual
A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, nesta segunda-feira, 17, as datas das finais do Campeonato Cearense Feminino de 2025. Com transmissão da TV O POVO, Ceará e Fortaleza se enfrentam na próxima sexta-feira, 21, e na terça-feira seguinte, 25, em jogos de ida e volta que definirão o campeão estadual. As duas partidas estão marcadas para as 19 horas, no estádio Presidente Vargas, e também serão exibidas no canal do YouTube do Esportes O POVO.
O Ceará garantiu vaga na decisão ao superar o R4 nas semifinais por 4 a 1 no agregado. No duelo de ida, em casa, as Alvinegras venceram por 2 a 1. Na volta, em Barbalha, a equipe comandada por Erivelton Viana voltou a triunfar, dessa vez por 2 a 0.
O Vovô chega à disputa pelo troféu em busca do hexacampeonato, resultado que igualaria o Caucaia como maior vencedor da história do torneio. Além disso, tenta o tricampeonato consecutivo, após levantar a taça nas duas últimas edições.
Já o Fortaleza avançou à final ao aplicar 30 a 0 no agregado sobre o Hiroos Cariri. No jogo de ida, no Inaldão, as Leoas venceram por 21 a 0 — uma das maiores goleadas da história da competição. Uma semana depois, no PV, o domínio se repetiu, com vitória por 9 a 0.
O grupo tricolor, comandado por Erandir, busca o tetracampeonato estadual. A equipe chega à final de forma consecutiva desde 2019, mas viu o Ceará conquistar as duas últimas edições.