Com transmissão da TV O POVO, FCF divulga datas das finais do Cearense Feminino

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-11-2025: Campeonato Cearense Feminino, Clássico Rainha, com vitória de 2 x 0 para o Fortaleza contra o Ceará. A partida aconteceu no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, nesta segunda-feira, 17, as datas das finais do Campeonato Cearense Feminino de 2025. Com transmissão da TV O POVO, Ceará e Fortaleza se enfrentam na próxima sexta-feira, 21, e na terça-feira seguinte, 25, em jogos de ida e volta que definirão o campeão estadual. As duas partidas estão marcadas para as 19 horas, no estádio Presidente Vargas, e também serão exibidas no canal do YouTube do Esportes O POVO. O Ceará garantiu vaga na decisão ao superar o R4 nas semifinais por 4 a 1 no agregado. No duelo de ida, em casa, as Alvinegras venceram por 2 a 1. Na volta, em Barbalha, a equipe comandada por Erivelton Viana voltou a triunfar, dessa vez por 2 a 0.