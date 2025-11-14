Ceará vence o R4 e se classifica para a final do Cearense Feminino

Ceará vence o R4 e se classifica para a final do Cearense FemininoAgora, as atletas do time de Porangabuçu esperam o jogo da volta entre Hiroos Cariri e Fortaleza para confirmar o adversário da grande final
O Ceará venceu o R4 por 2 a 0 e garantiu sua sétima ida consecutiva as finais do campeonato cearense. O time da capital foi até cidade de Barbalha (CE), no estádio Inaldão, na tarde desta sexta-feira, 14. A artilheira Michele, de pênalti, e Paulinha marcaram os tentos do duelo.
Agora, as atletas do time de Porangabuçu esperam o jogo da volta entre Hiroos Cariri e Fortaleza para confirmar o adversário da grande final. É válido lembrar que o Tricolor venceu o jogo de ida por 21 a 0. Os jogos das finais terão transmissão do canal do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (48.2).
R4 0x2 Ceará: o jogo
Por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 1, o Ceará entrava em campo precisando somente de um empate para se classificar. Com isso, o time da capital pôde fazer uma partida mais cautelosa durante os 45 minutos iniciais.
Contudo, isso não significa que as Alvinegras fizeram uma partida de fato defensiva, uma vez que os primeiros 30 minutos da etapa inicial foram bem abertos. O Vovô tinha mais capacidade técnica, enquanto o R4 tinha melhor conhecimento sobre o gramado; em comum, ambas as agremiações sofriam com as altas temperaturas.
Por este fator, o duelo passou por momentos de menor intensidade em certas ocasiões e ficou mais constante após a parada de hidratação, que ocorreu por volta dos 33 minutos. Após a pausa, o time alvinegro passou a ter maior combatividade no meio de campo e diminuiu as chances de contra-golpes das mandantes.
Aos 45 minutos, a atacante Michele foi derrubada pela defensora Bel na área e o pênalti foi assinalado. A própria camisa 9 foi para cobrança e com um belo chute, abriu o placar e estendeu sua longa artilharia com as cores do Vovô.
A segunda etapa começou com o R4 marcando em cima e buscando diminuir a desvantagem, que no placar agregado já somava dois gols a favor da equipe da capital. Com uma situação mais confortável, as Alvinegras partiram para os contra-golpes, sempre passando pelos pés de Paulinha e Michele.
Conforme o segundo tempo corria, o Ceará adotou uma estratégia de encurtar as linhas de passes entre suas atletas e de fazer algumas faltas na zona central do campo, com a ideia de paralisar o jogo e diminuir o ritmo do R4.
Apesar de um maior ritmo da equipe do Cariri, a defesa alvinegra fazia uma boa cobertura e induzia as adversárias a jogar pelas laterais do campo. Em um destes momentos, a equipe da Capital fez uma falta próxima a bandeirinha do escanteio e na bola parada, as mandantes chegaram a assustar a goleira Mayara.
Na reta final do jogo, o R4 teve uma atleta expulsa e praticamente viu suas chances de levar o duelo para os pênaltis chegarem a zero. Aproveitando a vantagem numérica, o Ceará encaixou um bom contra-golpe e Paulinha marcou o segundo do confronto.