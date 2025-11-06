Vitória vence Inter, deixa o Z-4 e "coloca lenha" no Clássico-Rei da Série A

Vitória vence Inter, deixa o Z-4 e "coloca lenha" no Clássico-Rei da Série AResultados da 32ª rodada agitam a parte de baixo da tabela do Brasileirão e aumentam a pressão para o duelo entre Ceará e Fortaleza
Concorrente direto do Fortaleza na luta contra o rebaixamento, o Vitória venceu o Internacional por 1 a 0 nessa quarta-feira, 5, e deixou provisoriamente o Z-4 da Série A, empurrando o Santos para a 17ª colocação. Agora com 34 pontos somados, o time baiano abre seis de vantagem sobre o Tricolor do Pici e se aproxima do Ceará, atual 12º colocado, com 38 pontos.
Além disso, em confronto direto na zona, Sport e Juventude se enfrentaram na Ilha do Retiro, e o Papo levou a melhor ao vencer o lanterna por 2 a 0. Com o resultado, subiu na tabela e empurrou o Fortaleza para a 19ª colocação, com 28 pontos.
A movimentação na parte de baixo da tabela do Brasileirão acende o alerta para a dupla cearense e intensifica ainda mais a narrativa do Clássico-Rei desta noite, aumentando a necessidade de vitória de ambos os lados. Além do duelo local, Ceará e Fortaleza também acompanham outro jogo que pode influenciar diretamente suas situações: Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, às 21h30min, no Allianz Parque — e uma vitória do Peixão não interessa a nenhum dos times alencarinos.
Situação do Fortaleza
Vivendo um drama no Z-4, o Fortaleza chega pressionado para o Clássico-Rei e tem apenas um resultado possível: vencer, para seguir vivo na luta contra o descenso. Uma derrota, porém, pode agravar o cenário. Caso o Tricolor perca e o Santos vença o Palmeiras, o Vitória voltaria ao Z-4, e o Leão ficaria a oito pontos da saída da zona de rebaixamento.
Assim, além de precisar quebrar um longo tabu diante do rival, o Fortaleza também torce por uma vitória alviverde no Clássico da Saudade.
Situação do Ceará
Com a disputa na parte inferior da tabela cada vez mais acirrada, o Ceará precisa vencer o rival para se afastar de qualquer risco de aproximação da zona de degola e manter o foco na briga por vaga em competição internacional. Mas, caso seja derrotado pelo Fortaleza e o Santos vença fora de casa, o Vovô verá sua vantagem diminuir para apenas quatro pontos em relação ao Vitória, que passaria a ser o primeiro time dentro do Z-4.
Dessa forma, o Clássico-Rei ganha contornos ainda mais decisivos.Ccom objetivos diferentes, mas a mesma urgência por somar pontos, Leão e Vovô entram em campo nesta noite tendo a vitória como única opção.