Vitória vence Inter, deixa o Z-4 e "coloca lenha" no Clássico-Rei da Série A

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-07-2025: Fortaleza x Ceará pelo Clássico Rei na Serie A do Brasileirão na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Concorrente direto do Fortaleza na luta contra o rebaixamento, o Vitória venceu o Internacional por 1 a 0 nessa quarta-feira, 5, e deixou provisoriamente o Z-4 da Série A, empurrando o Santos para a 17ª colocação. Agora com 34 pontos somados, o time baiano abre seis de vantagem sobre o Tricolor do Pici e se aproxima do Ceará, atual 12º colocado, com 38 pontos. Além disso, em confronto direto na zona, Sport e Juventude se enfrentaram na Ilha do Retiro, e o Papo levou a melhor ao vencer o lanterna por 2 a 0. Com o resultado, subiu na tabela e empurrou o Fortaleza para a 19ª colocação, com 28 pontos.