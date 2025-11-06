Escalação: como Ceará e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 2, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida da 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes

Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ceará