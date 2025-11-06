Escalação: como Ceará e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Ceará e Fortaleza vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 2, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida da 31ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Ceará e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 6 de novembro (6/11), em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Fortaleza
4-2-4: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha e Pierre; Moisés, Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo