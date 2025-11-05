Governo reafirma portaria após CBF marcar jogos de Ceará e Fortaleza no Castelão em dias seguidos

Arena Castelão, principal palco do futebol cearense / Crédito: FCO FONTENELE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou dois jogos seguidos na Arena Castelão com menos de 24 horas de diferença: Ceará x Cruzeiro no sábado, 29, às 20h30min, pela 36ª rodada da Série A, e Fortaleza x Atlético-MG no domingo, 30, às 18h30min. Com isso, a sequência afeta a portaria estabelecida pelo Governo do Estado em fevereiro, que determina que o estádio não pode receber partidas sem um intervalo mínimo de 66 horas entre elas, visando a preservação do gramado.