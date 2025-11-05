Governo reafirma portaria após CBF marcar jogos de Ceará e Fortaleza no Castelão em dias seguidos

Governo reafirma portaria após CBF marcar jogos de Ceará e Fortaleza no Castelão em dias seguidosDe acordo com a tabela detalhada da Série A, times sediarão partidas no estádio nos dias 29 e 30
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou dois jogos seguidos na Arena Castelão com menos de 24 horas de diferença: Ceará x Cruzeiro no sábado, 29, às 20h30min, pela 36ª rodada da Série A, e Fortaleza x Atlético-MG no domingo, 30, às 18h30min.
Com isso, a sequência afeta a portaria estabelecida pelo Governo do Estado em fevereiro, que determina que o estádio não pode receber partidas sem um intervalo mínimo de 66 horas entre elas, visando a preservação do gramado.
Procurada pelo Esportes O POVO, a Secretaria do Esporte (Sesporte) informou que irá cumprir integralmente a norma vigente. A determinação faz parte da portaria assinada pelo secretário de Esportes, Rogério Pinheiro, e publicada em fevereiro deste ano.
Representantes cearenses na Série A, Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, no Castelão, no último Clássico-Rei de 2025. O duelo entre rivais é válido pela 32ª rodada da competição nacional.
Confira a resposta da Sesporte:
"A secretaria do Esporte (Sesporte) informa que irá seguir a portaria que determina o intervalo mínimo de 66 horas para a realização entre uma partida e outra na Arena Castelão."
