Duelo tático: as estratégias de Ceará e Fortaleza para o Clássico-Rei do Brasileirão

Ceará e Fortaleza voltam a protagonizar o Clássico-Rei nesta quinta-feira, 6 / Crédito: Samuel Setubal

Principal confronto do futebol cearense, o Clássico-Rei será disputado pela última vez em 2025 nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão. O duelo, que coloca Ceará e Fortaleza frente a frente, é válido pela 32ª rodada da Série A e terá um duelo de estratégias entre Léo Condé e Martín Palermo. Para além da rivalidade, o encontro entre os dois maiores clubes do Estado ainda deve ser um divisor de águas para as equipes no Brasileirão. O Vovô, 12º colocado, com 38 pontos, pode ficar perto de confirmar a permanência e, de quebra, ainda complicar a vida do rival. Isso porque o Leão é o atual 18º lugar, com 28 pontos, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.

Para vencer, será necessário apresentar organização tática em meio a pressão das torcidas, rivalidade e emocional aflorado. Por isso, o Esportes O POVO preparou uma análise tática de Ceará e Fortaleza visando identificar as possíveis estratégias de cada um para o Clássico-Rei. Como o Ceará pode vencer o duelo tático do Clássico-Rei? Com um trabalho longevo de Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu tem padrões táticos bem definidos: os esquemas 4-3-3 atacando e 4-4-2 defendendo são uma prova clara. A busca para acionar o camisa 9, Pedro Raul, através de cruzamentos sempre é arma utilizada pelo Vovô, assim como triangulações, especialmente pelo lado esquerdo, que tem Matheus Bahia como uma espécie de ala na fase ofensiva.

Ceará investe muito em cruzamentos para Pedro Raul. Na jogada, é possível perceber a sustentação com dois volantes e subida do meia-atacante visando volume na área Crédito: Reprodução/Youtube GE TV Diante do rival Fortaleza, Condé pode utilizar da força dos seus comandados em transição ofensiva. Na maioria das partidas, o Ceará se mostra um time compacto na defesa e veloz na hora de contra-atacar. Foi assim, inclusive, que somou vários pontos importantes na Série A. Nesta reta final de competição, o Alvinegro ainda ganhou reforços que potencializam essa arma. Entre eles, Zanocelo e Vina, que auxiliam a saída de bola com maior qualidade técnica, e Paulo Baya, que tem a agressividade na ponta como ferramenta importante.

Nas partidas recentes, o Leão do Pici se mostra forte na marcação-pressão, na saída rápida após recuperação da bola e na transição ofensiva com os pontas. Para além disso, a utilização dos laterais como jogadores atuantes no último terço é fator que pode fazer a diferença. Bruno Pacheco e Mancuso utilizados como alas na fase ofensiva. Para além disso, chegada do volante na meia-lua e 3 atacantes povoando área Crédito: Reprodução/Youtube Cazé TV Ciente da pressão pelo resultado, a equipe leonina tende a propor mais o jogo do que o rival. Porém, será importante ter consciência tática de não expor tanto o sistema defensivo, visto que o Ceará tem fortes atributos para contra-atacar.