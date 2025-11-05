Clássico-Rei: Ceará e Fortaleza têm campanhas semelhantes no 2º turno da Série A

Clássico-Rei: Ceará e Fortaleza têm campanhas semelhantes no 2º turno da Série AEmbora na tabela, a diferença entre eles seja de dez pontos, somente no returno a distância entre ambos é bem inferior
Em situações distintas, Ceará e Fortaleza se enfrentarão nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, no Castelão, no último Clássico-Rei deste ano, válido pela 32ª rodada da Série A. Embora na tabela, a diferença entre eles seja de dez pontos, somente no returno a distância entre ambos é bem inferior.
Nessa virtual classificação, contabilizando apenas os resultados a partir da 20ª rodada, com 16 pontos conquistados em 12 jogos, o Vovô ainda ocuparia a 12ª posição — a mesma em que se encontra na tabela geral do certame.
No entanto, em comparação com o mesmo recorte no 1º turno, o escrete de Porangabuçu tem uma campanha melhor neste turno, já que, naquele momento, havia conquistado 15 pontos com o mesmo número de jogos.
A diferença entre as campanhas se deve por um único resultado. Nos 12 jogos do turno, foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas sofridas pelos comandados de Condé. Já no returno, o Alvinegro transformou uma dessas derrotas em empate.
Já a situação do Leão seria bem diferente da atual. Após as 12 primeiras rodadas desta Série A, os então comandados de Vojvoda haviam conquistado dez dos 36 pontos possíveis, que lhe fizeram ocupar a 18ª colocação naquele momento.
Todavia, nos 12 jogos do returno, já sob o comando de Martín Palermo, a posição do Tricolor em comparação aos demais seria menos alarmante. Nessa tabela virtual, o escrete do Pici estaria ocupando a 13ª colocação — uma atrás do Ceará — mas com 13 pontos adquiridos nesse período.
Pelo lado do Leão, esta campanha no returno possuí um “gosto agridoce”. Nesse primeiro corte do certame foram somente duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nos 12 jogos do returno, o Tricolor foi derrotado mais vezes (sete), mas, em contrapartida, venceu o dobro de jogos em comparação ao primeiro turno (quatro).
Briga pelo tabu
Ambas as equipes chegam para este duelo brigando por um tabu. O Alvinegro busca manter sua sequência de nove jogos sem ser superado por seu principal rival, sendo que nesse ano foram quatro embates — três vitórias do Vovô e um empate.
Por outro lado, o Tricolor briga para quebrar essa sequência incômoda e ganhar gás na luta pela permanência na elite do futebol nacional. Contudo, para o torcedor mais supersticioso do Leão, o último Clássico-Rei em um segundo turno de Série A do Brasileirão foi vencido por 1 a 0 pelo escrete do Pici — que na ocasião também brigava contra o rebaixamento para a Segundona.