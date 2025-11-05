Clássico-Rei: Ceará e Fortaleza têm campanhas semelhantes no 2º turno da Série A

O Clássico-Rei do returno acontecerá nesta quinta-feira, 6 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Em situações distintas, Ceará e Fortaleza se enfrentarão nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, no Castelão, no último Clássico-Rei deste ano, válido pela 32ª rodada da Série A. Embora na tabela, a diferença entre eles seja de dez pontos, somente no returno a distância entre ambos é bem inferior. Nessa virtual classificação, contabilizando apenas os resultados a partir da 20ª rodada, com 16 pontos conquistados em 12 jogos, o Vovô ainda ocuparia a 12ª posição — a mesma em que se encontra na tabela geral do certame.

Todavia, nos 12 jogos do returno, já sob o comando de Martín Palermo, a posição do Tricolor em comparação aos demais seria menos alarmante. Nessa tabela virtual, o escrete do Pici estaria ocupando a 13ª colocação — uma atrás do Ceará — mas com 13 pontos adquiridos nesse período. Pelo lado do Leão, esta campanha no returno possuí um “gosto agridoce”. Nesse primeiro corte do certame foram somente duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nos 12 jogos do returno, o Tricolor foi derrotado mais vezes (sete), mas, em contrapartida, venceu o dobro de jogos em comparação ao primeiro turno (quatro). Briga pelo tabu Ambas as equipes chegam para este duelo brigando por um tabu. O Alvinegro busca manter sua sequência de nove jogos sem ser superado por seu principal rival, sendo que nesse ano foram quatro embates — três vitórias do Vovô e um empate.