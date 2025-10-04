Floresta recebe Londrina em jogo que pode valer acesso à Série B

Em caso de vitória, o clube pode subir para a Série B / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Com chance de acesso antecipado, o Floresta recebe o Londrina-PR, no estádio Domingão, em Horizonte. A partida ocorre na tarde deste domingo, 5, às 16h30min, em duelo válido pela quinta rodada do quadrangular de acesso para a Série B. Para subir de divisão com um jogo de antecedência, o Lobo da Vila Manoel Sátiro precisa vencer o Tubarão e torcer por um resultado favorável no jogo entre São Bernardo-SP e Caxias-RS. Caso a partida termine empatada ou os paulistas vençam os gaúchos, o time da Vila Manoel Sátiro estará na Série B de 2026 — contanto que façam a "tarefa de casa".

O Verdão, apesar de ter somente um tento solitário em quatro partidas, se destaca pela solidez defensiva. Os cearenses ainda não tiveram sua meta vazada no campeonato, fruto de boas atuações do trio de zaga, composto por Julio Vaz, Ícaro e Thomas Kayck, além das pontuais intervenções do goleiro Dheimison. Já no ataque, o Floresta encontra uma maior dificuldade em ser efetivo. O artilheiro da equipe é o atacante Ruan, que tem cinco gols no ano. O camisa 7 não é titular, sendo uma espécie de 12º jogador, entrando sempre para dar velocidade no segundo tempo quando Romarinho e Jeam estão cansados. Jogador de lado de campo, Ruan foi o herói da classificação do Verdão para a segunda fase, marcando dois gols no último jogo da fase de pontos corridos da Série C.

Na primeira fase do torneio, as duas equipes se enfrentaram na segunda rodada, com os paranaenses vencendo o duelo por 2 a 0. Este jogo marcou a única derrota do Floresta como mandante na Terceirona até agora. Já no quadrangular de acesso, a partida entre os times ficou no 0 a 0. Nos pontos corridos, cearenses e paranaenses fizeram uma campanha parecida, apesar de o Londrina ter feito uma jornada mais constante durante as 19 rodadas. O Bicolor somou 30 pontos, fez 27 gols, melhor ataque da competição, e sofreu 19 tentos. Já o Lobo da Vila fez 27 pontos, marcou 15 gols e sofreu igual quantidade, garantindo a terceira melhor defesa da primeira fase. Ficha técnica: Floresta x Londrina Floresta

3-5-2: Dheimison, Júlio Vaz, Ícaro e Thomás Kayck; Mateus Ludke, Pablo, Guilherme, Rodriguinho e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior Londrina 4-3-3: Luiz Daniel; João Victor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alisson, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Iago Teles e Quirino. Técnico: Roger Silva