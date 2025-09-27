Para sair do 0 a 0, Floresta visita São Bernardo-SP no returno da 2ª fase da Série C

As equipes também se enfrentaram na última rodada e, assim como os outros dois placares do Verdão, ficaram no 0 a 0 / Crédito: Kely Pereira / Floresta EC

O Grupo B do quadrangular do acesso da Série C tem sido um longo jogo de espelhos: as quatro equipes já se enfrentaram, mas ninguém vence, e a tabela é apenas um reflexo de empates. O Floresta, representante cearense que busca subir à Série B, foi um dos que teve três resultados igualados e com um caso ainda mais peculiar: três placares zerados. Para o primeiro jogo do returno da fase decisiva, precisará agora quebrar a simetria para seguir acreditando no sonho da Segundona. Para isso, vai reencontrar o São Bernardo-SP neste domingo, 28, às 16h30min. O adversário é o mesmo do compromisso passado, mas, desta vez, o Lobo da Vila Manuel Sátiro jogará fora de casa, no estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Assim, o time de Leston Júnior terá de ir contra a superstição que diz gerar azar a quem quebra espelhos. Desta vez, será para definir a sorte. Para isso, terá que gerar estilhaços da forma certa: com vitória, que seria a primeira do time longe de seus domínios após oito jogos, e melhorando a efetividade no ataque. Visando o confronto, a comissão técnica não poderá contar com o goleiro Dalton, com uma luxação no ombro desde a 18ª rodada da fase inicial, e com o meia Gustavo Xuxa, que sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Por outro lado, o volante Robson Alemão e o zagueiro Vitão estão recuperados e vão para o jogo. Guilherme Nunes e Diego Matos estão pendurados. Por classificar na última vaga à segunda fase, poucos imaginavam que o Floresta chegasse à atual rodada com tantas chances de classificação, afinal, só depende dos próprios resultados para subir, mesmo como uma “zebra” no grupo. Após o São Bernardo, enfrentará o Londrina em casa e o Caxias fora.