Estado do Ceará está a frente de São Paulo em ranking de público na Série A; veja lista

Estado do Ceará está a frente de São Paulo em ranking de público na Série A; veja listaAtualmente, a Terra da Luz ocupa a 4ª posição entre os estados com maior média de público pagante em comparação aos demais que disputam o certame
Após vinte e duas rodadas disputadas na Série A do Campeonato Brasileiro, o estado do Ceará — representado por Ceará e Fortaleza — ocupa, atualmente, a 4ª posição entre os estados com maior média de público pagante em comparação aos demais que disputam o certame.
Com uma média de 26.908, a Terra da Luz leva, até esta rodada, mais torcedores em média do que os estados de São Paulo (23.835), Pernambuco (17.186) e Rio Grande do Sul (17.157). Em contrapartida, à sua frente neste ranking encontram-se os estados de Minas Gerais (34.186), Rio de Janeiro (31.282) e Bahia (28.097).
O destaque da torcida cearense fica ainda maior quando ranqueados os estádios do certame. Dentre os 23 estádios que receberam ao menos um jogo desta Série A, a Arena Castelão foi a oitava com a melhor média de torcedores presentes: 28.214.
A média da Arena é maior que a estadual por conta da partida entre Fortaleza e Juventude, que levou 13.852 torcedores ao Estádio Presidente Vargas, o que reduziu a média estadual.
Sobretudo, se contabilizarmos todos os 564.271 torcedores que foram a um dos vinte jogos do Gigante da Boa Vista nesta Série A, a Arena cearense só fica atrás do Maracanã, que, em 22 jogos, levou 949.236 adeptos às suas arquibancadas.
Veja lista de média de torcedores por estados na Série A
- Minas Gerais - 34.186
- Rio de Janeiro - 31.282
- Bahia - 28.097
- Ceará - 26.908
- São Paulo - 23.835
- Pernambuco - 17.186
- Rio Grande do Sul - 17.157