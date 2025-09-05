Estado do Ceará está a frente de São Paulo em ranking de público na Série A; veja lista

Nesta Série A, a Arena Castelão levou 564.271 torcedores a suas arquibancadas / Crédito: Afonso Ribeiro

Após vinte e duas rodadas disputadas na Série A do Campeonato Brasileiro, o estado do Ceará — representado por Ceará e Fortaleza — ocupa, atualmente, a 4ª posição entre os estados com maior média de público pagante em comparação aos demais que disputam o certame. Com uma média de 26.908, a Terra da Luz leva, até esta rodada, mais torcedores em média do que os estados de São Paulo (23.835), Pernambuco (17.186) e Rio Grande do Sul (17.157). Em contrapartida, à sua frente neste ranking encontram-se os estados de Minas Gerais (34.186), Rio de Janeiro (31.282) e Bahia (28.097).