Afonso Ribeiro vê pontos positivos na janela do Ceará, mas pondera do Fortaleza

Ceará teve como último reforço o atacante Lucca, enquanto o Fortaleza encerrou suas movimentações com as vindas de Lucas Crispim e Marcelo Benevenuto
Autor Esportes O POVO
Esportes O POVO Autor
A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira, 2, e os clubes cearenses não devem trazer mais nenhum atleta. O Ceará teve como último reforço o atacante Lucca, enquanto o Fortaleza encerrou suas movimentações com as vindas de Lucas Crispim e Marcelo Benevenuto.

Na opinião de Afonso Ribeiro, colunista do O POVO+, a janela do Ceará trouxe reforços pontuais e de boa qualidade, enquanto a do Fortaleza foi afetada por diversos fatores.

