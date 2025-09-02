Afonso Ribeiro vê pontos positivos na janela do Ceará, mas pondera do Fortaleza

Afonso Ribeiro vê pontos positivos na janela do Ceará, mas pondera do FortalezaCeará teve como último reforço o atacante Lucca, enquanto o Fortaleza encerrou suas movimentações com as vindas de Lucas Crispim e Marcelo Benevenuto
A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira, 2, e os clubes cearenses não devem trazer mais nenhum atleta. O Ceará teve como último reforço o atacante Lucca, enquanto o Fortaleza encerrou suas movimentações com as vindas de Lucas Crispim e Marcelo Benevenuto.
Na opinião de Afonso Ribeiro, colunista do O POVO+, a janela do Ceará trouxe reforços pontuais e de boa qualidade, enquanto a do Fortaleza foi afetada por diversos fatores.