Em busca de vaga antecipada na Série C, Floresta pega o Figueira

A equipe cearense pode terminar no top cinco da competição / Crédito: Júlio César Costa/Especial PontePress

Buscando a classificação antecipada, o Floresta viaja até Florianópolis (SC) para enfrentar o Figueirense-SC. A partida ocorre no estádio Orlando Scarpelli, às 19h30min deste sábado, 23 e, a depender de uma extensa combinação de resultados, pode se classificar para segunda fase com uma vitória. Para que o Lobo da Vila garanta o avanço de fase antecipadamente, precisa vencer seu duelo e torcer para que Brusque-SC, Ypiranga-RS, CSA-AL e Ituano-SP, nono, 10º, 11º e 12º colocados, respectivamente, tropecem na rodada.



Antes de sonhar com uma campanha histórica, o time cearense precisa se concentrar na missão de voltar a vencer fora de seus domínios. A primeira, e única, vitória alviverde fora de casa foi contra o Botafogo-PB, ainda na quinta rodada da Série C. Deste então, foram seis partidas, com três empates e três derrotas, sofrendo seis gols e anotando dois. Os poucos pontos positivos que podem ser extraídos deste recorte são as boas partidas contra Naútico-PE, já classificado para a segunda fase, e Ituano-SP, que ainda busca uma vaga no G-8. Além de superar o histórico ruim fora do Estado, o Floresta precisa se tornar um time mais criativo no setor ofensivo. Com somente 13 gols marcados em 17 partidas, o Lobo da Vila tem o terceiro pior ataque, empatado com outras duas equipes.