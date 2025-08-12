Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após fim do primeiro turno, veja jogos atrasados de Ceará e Fortaleza na Série A

Após fim do primeiro turno, veja jogos atrasados de Ceará e Fortaleza na Série A

Após 19 rodadas disputadas, somente cinco equipes — Cruzeiro, São Paulo, RB Bragantino, Corinthians e Vitória — já disputaram todos seus jogos do 1º turno
Autor Levi Lima
A primeira metade da Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada se encerrou, contudo, não para todas as equipes. Após 19 rodadas disputadas, somente cinco equipes — Cruzeiro, São Paulo, RB Bragantino, Corinthians e Vitória — já disputaram todos seus jogos do 1º turno.

Ceará e Fortaleza estão entre as equipes que têm jogos pendentes da primeira parte do campeonato. O Vovô teve seu duelo contra o Fluminense, válido pela 12ª rodada do certame, adiado por conta da participação dos cariocas no Mundial de Clubes da Fifa. Já o Leão teve seu embate contra o Atlético-MG, válido pela 16ª rodada, adiado devido à participação do Galo na fase de playoffs da Copa Sul-Americana.

Além desses, outros dez jogos, envolvendo 13 equipes diferentes, ainda serão realizados no decorrer da competição, em meio à disputa do 2º turno. Entretanto, assim como o cenário dos cearenses, nenhum destes duelos teve sua nova data para realização divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja abaixo todos os jogos adiados do 1º turno do Brasileirão

  • R12 Fluminense x Ceará
  • R12 Botafogo x Mirassol
  • R12 Palmeiras x Juventude
  • R12 Sport x Flamengo
  • R13 Mirassol x Fluminense
  • R13 Santos x Palmeiras
  • R14 Bahia x Internacional
  • R14 Atlético Mineiro x Sport
  • R14 Juventude x Vasco
  • R16 Vasco x Bahia
  • R16 Atlético Mineiro x Fortaleza
  • R16 Grêmio x Botafogo

