Após fim do primeiro turno, veja jogos atrasados de Ceará e Fortaleza na Série A

A primeira metade da Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada se encerrou, contudo, não para todas as equipes. Após 19 rodadas disputadas, somente cinco equipes — Cruzeiro, São Paulo, RB Bragantino, Corinthians e Vitória — já disputaram todos seus jogos do 1º turno.

Ceará e Fortaleza estão entre as equipes que têm jogos pendentes da primeira parte do campeonato. O Vovô teve seu duelo contra o Fluminense, válido pela 12ª rodada do certame, adiado por conta da participação dos cariocas no Mundial de Clubes da Fifa. Já o Leão teve seu embate contra o Atlético-MG, válido pela 16ª rodada, adiado devido à participação do Galo na fase de playoffs da Copa Sul-Americana.