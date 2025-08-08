Marcelo Vilar desfalca o Ferroviário em duelo decisivo contra o ASA; entenda

Por meio de nota oficial, o clube informou que Vilar foi submetido a um procedimento cirúrgico no coração e, por orientação médica, deverá ficar em repouso para garantir uma boa recuperação. Por isso, não viajará com a delegação coral para Alagoas.

Técnico do Ferroviário , Marcelo Vilar, não comandará a equipe coral no decisivo jogo de volta contra o ASA, válido pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado, 9, às 17 horas, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca-AL.

Na ausência do treinador, o comando da equipe ficará a cargo do auxiliar técnico José Quadros, que, aliás, já assumiu o comando dos últimos treinos de preparação e será o responsável por orientar o time à beira do gramado contra o ASA.

O Tubarão da Barra chega para o confronto pressionado pelo resultado da ida, quando foi derrotado por 1 a 0 no PV. Para avançar às oitavas de final e manter vivo o sonho do acesso à Terceirona, o Ferroviário precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença.

Confira a nota do Ferroviário na íntegra:

"O técnico Marcelo Vilar não pode acompanhar a delegação coral na viagem para Arapiraca, onde o Ferroviário enfrentará o ASA, devido a recomendações médicas. Marcelo passou recentemente por um procedimento cirúrgico no coração, realizado com sucesso, e encontra-se em plena recuperação. No entanto, por orientação da equipe médica, ele seguirá em observação nos próximos dias, evitando qualquer tipo de esforço ou deslocamento que possa comprometer sua evolução clínica. Dessa forma, o auxiliar técnico José Quadros comandará a atividade de hoje e estará à frente da equipe na partida de amanhã. A comissão técnica segue alinhada com o treinador, que está acompanhando tudo à distância e mantém contato constante com o grupo. Desejamos pronta recuperação ao nosso comandante, que em breve estará de volta à beira do campo."

