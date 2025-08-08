Em meio a semana caótica, Ferroviário precisa de virada contra ASA pra seguir na Série D

O jogo de ida entre Ferroviário e ASA-AL aconteceu no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, terminou com vitória dos alagoanos por 1 a 0 / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Em busca do acesso para Série C, o Ferroviário precisa de um feito inédito para passar pelo primeiro mata-mata da quarta divisão nacional. Para se classificar, o Ferrão precisa ser a primeira equipe a vencer o ASA-AL em território alagoano na Série D neste ano. O duelo entre os times cearenses acontece no estádio municipal de Arapiraca (AL), neste sábado, 9, às 17 horas. No jogo de ida do confronto, a equipe cearense foi derrotada por 1 a 0, em casa, no Presidente Vargas. Além da árdua tarefa, a equipe da Barra do Ceará passou por uma semana caótica, envolvendo corte de luz, denúncias sobre a administração do clube e a ausência do próprio treinador devido a um problema de saúde.