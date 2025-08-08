Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em meio a semana caótica, Ferroviário precisa de virada contra ASA pra seguir na Série D

Em meio a semana caótica, Ferroviário precisa de virada contra ASA pra seguir na Série D

Para se classificar no tempo normal, Tubarão da Barra precisa vencer o rival alagoano em Arapiraca (AL) por dois gols ou mais de diferença
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em busca do acesso para Série C, o Ferroviário precisa de um feito inédito para passar pelo primeiro mata-mata da quarta divisão nacional. Para se classificar, o Ferrão precisa ser a primeira equipe a vencer o ASA-AL em território alagoano na Série D neste ano. O duelo entre os times cearenses acontece no estádio municipal de Arapiraca (AL), neste sábado, 9, às 17 horas. No jogo de ida do confronto, a equipe cearense foi derrotada por 1 a 0, em casa, no Presidente Vargas.

Além da árdua tarefa, a equipe da Barra do Ceará passou por uma semana caótica, envolvendo corte de luz, denúncias sobre a administração do clube e a ausência do próprio treinador devido a um problema de saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Devido a uma cirurgia no coração, o principal desfalque do Ferroviário é o técnico Marcelo Vilar. O profissional de 64 anos está de repouso devido ao pós-operatório e a equipe teve os treinos de apronto dirigidos pelo auxiliar técnico José Quadros.

Além da perda do comandante, o Tubarão da Barra teve de lidar com uma semana turbulenta antes do jogo mais importante do ano. Na noite da terça-feira, 5, o estádio Elzir Cabral "ficou no escuro" devido a pendências no pagamento da conta de luz e os jogadores tiveram de ser realocados para um hotel, devido ao calor e a quantidade de mosquitos no local.

Na manhã seguinte, quarta-feira, 6, foi noticiado que um grupo de conselheiros opositores a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Ferrão estaria preparando um pedido de medida cautelar para tentar novas eleições no Tubarão da Barra e derrubar a venda do clube. Para endossar a reclamação, o grupo opositor trouxe denúncias de atraso salarial, problemas no ônibus da equipe e a já citada falta de energia.

Leia mais

Em meio ao cenário complicado que se desenhou ao longo da semana, a equipe coral precisa vencer sua segunda partida fora de casa no campeonato para ter chances de classificação. Como o ASA-AL venceu a primeira partida por 1 a 0, qualquer placar que dê vantagem de um gol de diferença em favor do Ferrão leva a partida para os pênaltis.

Para se classificar no tempo regulamentar, o Ferroviário precisa vencer os donos da casa por dois gols ou mais de diferença, algo que aconteceu somente duas vezes no torneio nacional. O Fantasma, por sua vez, está invicto como mandante no ano e não perdeu por partidas por diferenças maiores que um gol.

Em meio ao cenário desfavorável, o atacante Ciel é, novamente, a esperança do torcedor coral. Devido à alta idade, 43 anos, o camisa 99 tem um impacto menor do que em temporadas recentes, mas ainda é um jogador de 13 gols no ano e que na única vitória do Tubarão fora de casa, um 2 a 1 contra o Santa Cruz-RN, anotou os dois tentos do duelo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar