Série D: Iguatu e Maracanã amargam derrotas e se distanciam da classificação

Representantes cearenses na Série D, Iguatu e Maracanã encerraram a 11ª rodada da competição com derrota, neste domingo, 6. Fora de casa, o Azulão do Centro-Sul foi superado por 2 a 0 pelo Parnahyba, com dois gols do atacante Rafael Teixeira. Já o Metropolitano saiu na frente com gol de Luis Soares, aos 11 minutos, mas acabou sofrendo a virada e levou três gols diante do Altos-PI, líder invicto do grupo D.

Com os tropeços, as equipes seguem na parte de baixo da tabela. O Iguatu, que na última temporada havia alcançado as quartas de final, não vence há quatro jogos e ocupa a vice-lanterna da chave, com apenas 11 pontos — 12 a menos que o líder piauiense.