"O momento não é o melhor", reconhece técnico do Ferroviário após empates na Série D

Com o empate em 0 a 0 com o Sousa-PB, no último sábado, 5, o Ferroviário ficou em estado de alerta na Série D do Campeonato Brasileiro. Faltando três jogos para o término da primeira fase, o Tubarão está na 4ª colocação do Grupo A3 da competição, com um ponto à frente do Santa Cruz–RN, 5º colocado.

Dos três confrontos restantes desta etapa da Quarta Divisão, os próximos dois serão como visitante: o duelo cearense contra o Horizonte e o embate direto diante do Santa Cruz-RN. O retrospecto do time coral longe do PV na atual edição da competição é negativo. Nesta Série D, os comandados de Tiago Zorro perderam todos os cinco jogos disputados fora de casa.