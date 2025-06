Ferroviário x Santa Cruz no PV terá torcida única e visitantes serão reembolsado

A reencontro entre Ferroviário e Santa Cruz, uma semana após o ataque sofrido pela delegação do Tubarão da Barra em Pernambuco, no qual torcedores rivais apedrejaram o ônibus da equipe cearense, será com torcida única no estádio Presidente Vargas. A nova condição do jogo foi divulgada em nota pelo Ferroviário na manhã desta terça-feira, 6.

A medida foi tomada após solicitação da FCF, em caráter preventivo, devido ao ataque sofrido pela delegação do Ferroviário no último domingo (1), em Pernambuco. O objetivo é preservar a integridade física dos torcedores e garantir a segurança do evento.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) informou que, por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogo entre Ferroviário e Santa Cruz, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série D, será realizado com torcida única. A partida acontecerá no dia 8 de junho de 2025, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Os torcedores que compraram ingresso de forma antecipada para o setor visitante terão o valor reembolsado automaticamente. Para maiores dúvidas, entre em contato através do e-mail: [email protected].

Entenda o ocorrido

De acordo com o clube cearense, no trajeto de retorno ao hotel onde a equipe estava hospedada, após a derrota por 3 a 1 no Arruda, o ônibus do clube cearense foi apedrejado por torcedores do time pernambucano, mesmo com a escolta da Polícia Militar de Pernambuco.