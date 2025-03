"O Clube dos Príncipes": jornalista revive história do Maguary em livro

Jornalista Caio Salgueiro escreveu livro sobre a história do Sport Club Maguary / Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal

Atrás de Ceará (47 títulos), Fortaleza (46) e Ferroviário (9), o quarto maior campeão do Campeonato Cearense é um clube que já não existe mais, mas que marcou época: o tetracampeão Sport Club Maguary. Conhecido como "O Clube dos Príncipes", o Maguary completou 100 anos de fundação em 24 de junho de 2024. Para as novas gerações, sua história pode parecer distante, não apenas pelo tempo, mas pela escassez de registros que perpetuassem sua memória. Afinal, o clube encerrou as atividades em 1945, deixando um legado que, por pouco, não caiu no esquecimento.

Coube a um jovem estudante de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) a missão de resgatar esta trajetória. Caio Salgueiro, de 22 anos, transformou seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em um documento histórico sobre o Maguary. O resultado é o livro "O Clube dos Príncipes", obra que carrega a mesma alcunha do tradicional time cearense.

O lançamento oficial acontece no próximo dia 10 de abril, no espaço de eventos do Shopping Benfica. O POVO - Como surgiu esse desejo de escrever sobre a história do Maguary em seu projeto de término da faculdade? Caio Salgueiro - Era uma grande dificuldade pensar no que escrever, mas a única certeza era de que deveria ser algo sobre futebol ou esporte. Só que eu também não queria fazer um trabalho qualquer para me formar, queria fazer algo marcante e diferenciado que pudesse se destacar.

A ideia inicial era escrever sobre as histórias do Maguary, América, Gentilândia e Calouros do Ar, todos clubes que já foram anteriormente campeões cearenses e bem relevantes no futebol local, mas que hoje estão esquecidos. Por conta do tempo e pela tamanha demanda que seria, eu acabei afunilando mais o tema e resolvi escrever apenas sobre o Maguary, por ser o clube mais relevante dentre estes quatro — do ponto de vista de títulos — e que tinha uma história muito interessante que nunca tinha sido relatada em livros. OP - Desses momentos de pesquisas, qual foi uma passagem que te marcou na realização do livro? Caio Salgueiro - Eu entrevistei muita gente bacana nesse livro, mas se eu tivesse que destacar uma pessoa, não foi ninguém nem relacionado ao âmbito do futebol. Foi uma senhora chamada Ruth Araripe, de 95 anos já.

Eu entrevistei ela para contar a história da Miss Brasil, Emilia Corrêa Lima. Ela foi a primeira Miss Brasil do Ceará, era cearense e foi eleita pelo Maguary. O Maguary tinha um clube social e a Emilia foi eleita por ele. E a Ruth era amiga de infância dela. E ela, assim, é uma senhora de bem muita idade, mas que lembrava de tudo. É uma entrevista muito legal, muito bacana, eu nunca esperei que eu ia ter que entrevistar uma senhora de 95 anos pra fazer esse livro, para falar sobre a amiga dela, a pessoa que foi a Miss Brasil. Jornalista Caio Salgueiro é recém-formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) Crédito: Arquivo Pessoal

OP - O que explica um clube tetracampeão cearense ter sua história perdida ao longo do tempo? Caio Salgueiro - A resposta para isso é bem simples e, ao mesmo tempo, complexa. O ato de preservar a história do futebol no Ceará, de maneira geral, é bastante complicado por uma série de fatores. Não há uma valorização adequada, os jornais vão se desgastando, muitos registros se perdem e, em alguns casos, sequer existem. Ou seja, a falta de documentação faz com que certas histórias se tornem inacessíveis. Falando especificamente sobre o Maguary, o clube acabou e, com isso, sua história foi se perdendo. Como mencionei, há essa questão do desgaste dos documentos, e a perpetuação do clube era muito baseada na tradição oral. As pessoas que vivenciaram o Maguary, seja torcendo, jogando ou participando do clube social, foram as principais responsáveis por transmitir essa história. No entanto, com o passar do tempo, essas pessoas envelhecem e, infelizmente, a única forma de manter viva a memória do clube acaba se perdendo.