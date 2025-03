Clássico-Rei dentro de casa: casal e filhas se dividem na torcida por Ceará e Fortaleza

Do lado alvinegro (à esquerda), Patrícia e Laura vestem a camisa do Vovô. Pelo lado Tricolor (à direita), Tiago e Luíza usam a camisa do Leão / Crédito: Acervo Pessoal/Família Azevedo

No Ceará, o futebol costuma costurar a vida das pessoas como tecidos de uma rede antiga, que é novamente restaurada a cada geração de uma família. É duradouro e se renova, assim como faz com as relações. O esporte é assunto de conversas e estreita convivências – aproxima num potencial até maior do que separa. Numa casa em Pentecoste, no interior do Ceará, essa rede balança para duas direções. De um lado, o azul, vermelho e branco do Fortaleza. Do outro, o preto e branco do Ceará. O time que se escolhe, às vezes, te escolhe primeiro. E na casa da família Azevedo, a escolha virou disputa até mesmo no nascimento das filhas.

Ao Esportes O POVO, Tiago (Tricolor) e Patrícia (Alvinegra), casados há 20 anos, contaram o que já fizeram para puxar a rede com mais força para o seu lado. Eles se amam, mas não se entendem no futebol. Ele, tricolor. Ela, alvinegra. Uma rivalidade que transbordou para as filhas: Luiza, de 18 anos, herdou o Fortaleza do pai, Laura, de 11, se agarrou ao Ceará da mãe.

Mesmo sem ser Clássico-Rei, Tiago e Laurinha costumam ver os jogos dividindo a cama, mas nunca as bandeiras Crédito: Acervo Pessoal/Família Azevedo E assim se formaram os times dentro de casa. Dois contra dois. Um lado gritando “Bora, Leão”, o outro entoando “Bora, Vozão”. Duas bandeiras na sala – ou "cobertores" para ver um jogo, como costumam fazer. Duas paixões divididas disputando o mesmo espaço de forma acirrada, mas saudável. Clássico-Rei: um jogo que se joga dentro de casa Quando o embate entre as equipes chega, a casa se parte. Tiago e Luiza normalmente saem para qualquer lugar que tenha uma TV e espetinhos. Patrícia e Laura ficam. Não há negociação. “Já tentamos assistir juntos várias vezes, mas não dá certo. A gente sempre acaba se irritando”, entrega a mãe.

E quando a bola rola, mesmo sem ser Clássico-Rei, Laura, pequena e valente, é quem mais faz barulho. Quando o Ceará faz um gol, corre para encontrar o pai e “tirar onda”, como ele define. Quando é o Fortaleza que marca, a brincadeira volta. A casa se enche de gritos, risos, pequenas vinganças. Por vezes, algumas expressões fechadas, mas se mantendo saudável. “Elas não perdem a chance de me zoar dizendo: ‘Vai, sofredor. Chora, sofredor’. Sempre falam da época que a gente passou na Série C, mas isso aí mudou quando a gente foi subindo, aí a brincadeira trocou de lado com elas na Série B. Me chamam de chorão, de ‘Stella’. Aí eu chamo de ‘Kanal’, aquela onda toda”, brinca Tiago. Patrícia sai em defesa de Laura: "Eles dois (Tiago e Luiza) não podem nem ficar se achando dizendo que são fanáticos, porque eles nem uma música do Fortaleza, um hino, eles não sabem cantar. Já a Laura pode se considerar fanática. Tudo que você imaginar ela tem do Ceará: boné, biquíni, toalha, blusa, realmente acho que a mais fanática é ela. Sabe todas as músicas".

Mesmo com o costume de assistir o Clássico separados, assim fica o distanciamento das irmãs quando acompanham ao jogo em casa Crédito: Acervo Pessoal/Família Azevedo A disputa pela torcida das filhas Tiago aprendeu que torcida se faz com afeto e insistência, lembrando de quando perdeu Laura para o Ceará. A esposa, o sogro e até mesmo seu irmão gêmeo – todos trabalharam para conquistar a menina. Presentes, camisas e histórias contadas pelo avô ao apontar para uma foto de Sérgio Alves. Tudo para que ela não escolhesse o lado tricolor. Patrícia lembra bem da briga. “Se dependesse do pai, ela seria Fortaleza igual a Luiza. Mas a gente não deixou. Lutamos com todas as forças”.

E assim Laura cresceu cercada pelo Ceará, pelo preto e branco. Mas Tiago também não saiu perdendo. No lado oposto da família, além da filha mais velha, ganhou sobrinhas para o Leão do Pici. Conta ele que quase todas – das sete que tem – são tricolores. A fanática Laurinha não se intimida em enfrentar, entre brincadeiras, o tio Pedro, a prima Cecília e a irmã Luíza Crédito: Acervo pessoal/Família Azevedo “O meu sogro tem uma (loja) autopeças aqui. Lá tem uma foto do Sérgio Alves, do tempo que ele jogava no Ceará. E toda vida que a minha filha ia lá, desde bebezinha, ele ficava mostrando para ela. Não me aprofundei na competição também para não embaralhar a cabeça dela como criança”, relata.