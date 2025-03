Floresta anuncia o treinador Leston Júnior para a sequência da temporada

Técnico Leston Júnior em sua segunda passagem na Vila Manoel Sátiro / Crédito: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Após demitir o treinador Marcelo Chamusca, a equipe do Floresta anunciou a contratação de Leston Júnior, na manhã desta quinta-feira, 6. Leston que chega a Vila Manoel Sátiro terceira passagem pelo Floresta. O último clube do técnico foi o América-RN, onde foi dispensado após uma sequência de resultados negativos e uma eliminação na Copa do Brasil. O Lobo da Vila dispensou seu antigo comandante e o diretor de futebol após um Campeonato Cearense abaixo da expectativa. A equipe alviverde projetava disputar as semifinais do torneio e acabou lutando contra o rebaixamento.