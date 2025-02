Fortaleza e Ceará são os clubes de série A com menos jogos em 2025; entenda

Com início de temporada, o Fortaleza e o Ceará chama atenção como clubes da série A, com menos jogos disputados em 2025.

Tanto o Ceará como o Fortaleza, se classificaram direto para às semifinais do estadual. No Campeonato Cearense, os primeiros colocados dos grupos A e B não disputam as quartas, e vão direto para a semifinal.

Em comparação a outros clubes da série A, os dois cearenses tem menos jogos que os clubes do Rio e de São Paulo, nos quais os estaduais tem mais rodadas.

Ferroviário teve mais desafios

Já o Ferroviário, tem 13 jogos disputados, com 19 gols marcados no início de temporada. O Tubarão da Barra, tem mais jogos que seus rivais do estado, por ter entrado na fase de classificação da Copa do Nordeste.

O clube cearense ganhou do Santa Cruz de Natal e do Treze, para entrar na primeira fase da competição nordestina. Além das duas partidas do Pré-Nordestão, o Ferroviário teve dois jogos a mais, válidos pelas quartas de final do cearense, onde venceu o Tirol nas duas partidas das quartas.