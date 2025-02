Horizonte e Maracanã jogam 1ª partida das quartas de final do Cearense neste domingo

Equipes duelam em partidas de ida e volta com o sonho de se classificar para as semifinais do Campeonato Estadual de 2025

O Horizonte enfrenta o Maracanã na tarde deste domingo, 16 de fevereiro, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Cearense 2025. As equipes disputam a vaga nas semifinais em dois confrontos, com o jogo de volta marcado para o próximo domingo, 23.

Ambas as partidas chegam às quartas de final com campanhas sólidas na fase de grupos. Tanto Maracanã quanto Horizonte estavam no Grupo A, ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente. As equipes só não pontuaram mais do que o líder Ceará, mas deixaram para trás o Floresta, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.