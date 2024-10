Fortaleza e Ceará fazem 1º Clássico-Rainha do Cearense Feminino 2024 em Maracanaú

As Leoas, que ainda não estrearam no Estadual, terão a base da equipe que jogou o Brasileirão Feminino A2 — onde caíram nas quartas de final, diante do Juventude. Além disso, de acordo com o gerente das categorias de base e do futebol feminino do clube, Erisson Matias, algumas atletas que foram campeãs do Cearense Sub-17 foram integradas ao elenco principal para buscar o tetracampeonato.

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, 31, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense Feminino 2024. A partida marcará a primeira vez em que as equipes favoritas ao título do certame estadual se enfrentam na atual edição.

“Essa integração é importante para valorizar o trabalho realizado nas categorias de base. Um elenco jovem mesclado com atletas mais experientes, essa é a aposta do clube nessa competição”, apontou o profissional.



O Ceará, por sua vez, estreou contra o The Blessed e foi contundente em campo: 7 a 0 no placar. Neste ano, o clube teve que renovar o elenco para a disputa do Estadual, sob comando do ex-zagueiro Erivelton Viana.

De acordo com o coordenador da modalidade no Alvinegro, Rodrigo Rocha, o grupo de atletas foi montado dentro da realidade do clube. As Meninas do Vozão vão em busca do bicampeonato consecutivo e do pentacampeonato geral no Estadual.