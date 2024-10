Fortaleza vence Ceará e larga em vantagem na primeira final do Cearense Feminino Sub-17

Ceará e Fortaleza se enfrentaram pela primeira final do Cearense Feminino Sub-17 na noite desta terça-feira, 8, no estádio Presidente Vargas. Crédito: Michael Douglas / Fortaleza EC

Na busca pelo título do Campeonato Cearense Feminino Sub-17, o Fortaleza saiu em vantagem na tarde desta terça-feira, 8, no estádio Presidente Vargas diante do Ceará. As Leoas venceram as Alvinegras por 1 a 0, com gol marcado pela camisa 11, Greise Kelly, aos 27 minutos do segundo tempo. + Arena Castelão recebe vistoria técnica da Fifa por Copa do Mundo Feminina 2027; saiba detalhes

Dentro de campo, o jogo foi predominantemente do Fortaleza desde os minutos iniciais, com a equipe comandada por Igor Cearense se postando ao ataque e as Alvinegras ocupando principalmente a defesa, sem espaço até mesmo para contra-ataques. Nesse enredo, as primeiras chances já foram criadas nos cinco primeiros minutos, com uma cobrança de falta e um contra-ataque rápido, mas ambas as oportunidades terminaram nas mãos da goleira Lelê.

A maior oportunidade do Tricolor ocorreu, no entanto, aos 13 minutos. Na jogada, após uma segunda sobra de bola entre tentativas de ataque do Tricolor e defesa das Alvinegras, Darliane colocou uma bola na trave após finalização na entrada da grande área. No final da primeira etapa, o Ceará tentou aparecer um pouco mais no embate, mas pouco conseguiu dar boas finalizações. Na tentativa do grupo comandado por Felipe Soares pelas laterais, as jogadas foram finalizadas principalmente com bloqueio da defesa do Pici. No segundo tempo, a partida ficou um pouco mais equilibrada. Nos primeiros minutos, as Alvinegras passaram a ter o protagonismo ofensivo do jogo, colocando a goleira Raiane para fazer boas defesas. A maior oportunidade do Ceará ocorreu aos quatro minutos, quando Thayla fez uma bela cobrança de falta direta, mas o chute foi defendido pela arqueira tricolor.