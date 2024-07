Floresta pega São José no Rio Grande do Sul para fugir do Z4 na Série C

Em busca de sair da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta encara o São José-RS nesta segunda-feira, 8, às 20 horas, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. A partida, válida pela 12ª rodada da competição, será crucial para as duas equipes que brigam para permanecer na Terceirona.

O Floresta vem de uma vitória, mas apresenta um desempenho ruim na competição. Hoje ocupa a 17ª posição na tabela, com apenas nove pontos conquistados em 11 jogos. Já o São José-RS, é o lanterna e também está na luta contra o rebaixamento – é o 20º colocado com quatro pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Verdão da Vila Manoel Sátiro é a equipe que abre a zona de rebaixamento da terceira divisão do futebol brasileiro. Caso consiga garantir os três pontos mesmo jogando fora de casa, conseguiria deixar o Z4 e subir algumas posições na tabela.