No Z4 da Série C, Floresta e Ferroviário se enfrentam em momento difícil

Tentando buscar a primeira vitória na Terceirona, as equipes se enfrentam nesta terça-feira, 28, no PV

Tentando conseguir a primeira vitória na Série C, Floresta e Ferroviário se enfrentam pela sexta rodada do campeonato nesta terça-feira, 28, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas. Protagonizando campanhas débeis desde o início da competição, os clubes cearenses figuram na zona de rebaixamento desde a terceira rodada. A situação do Floresta, entretanto, é ainda mais complicada.

“Agora é focar no próximo compromisso diante do Ferroviário. Um jogo que a gente tem como determinante, um divisor de águas para nós para que a gente possa buscar a primeira vitória diante do Ferroviário, ter a nossa primeira vitória na competição. Que a gente possa ter uma sequência de bons resultados e, passo a passo, buscar nossos objetivos dentro da competição", disse Cabo.

O Ferroviário, com um jogo a menos que o Verdão, tem uma campanha tão ruim quanto o adversário. Com exceção do empate com a Aparecidense, na segunda rodada, a equipe fez atuações abaixo do nível esperado. Até o momento, o Tubarão da Barra é dono da pior defesa da Série C, com a defesa vazada em 13 oportunidades.

Com o retorno de Kobayashi ao comando do time coral, três reforços chegaram ao clube da Barra: o goleiro Rafael Mariano, o zagueiro Naldo e o lateral-esquerdo Renan Luis e o meia Romarinho. O clube planeja ainda trazer um lateral-direito e um centroavante para compor o elenco até o fim da temporada.