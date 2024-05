Em reestreia de Kobayashi, Ferroviário recebe o ABC no Presidente Vargas

Após duas semanas de intervalo no calendário, devido ao adiamento da partida contra o São José-RS, por conta da crise climática no Rio Grande do Sul, o Ferroviário volta a campo neste domingo, 19, para enfrentar o ABC-RN em partida válida pela quinta rodada da Série C do Brasileiro. A bola rola no estádio Presidente Vargas, às 19 horas.

Vindo de uma dura goleada de 5 a 0 diante do São Bernardo-SP, o Tubarão da Barra volta a jogar com um velho conhecido à beira do campo. Depois da demissão de Maurício Copertino, Paulinho Kobayashi voltou ao comando do clube pelo qual foi campeão nacional. Com o retorno, as expectativas são de que o Peixe possa enfim engatar uma boa fase.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu sei que não é fácil a situação que se encontra hoje. Mas uma das facilidades que talvez tenha na minha minha volta é que dos 11 titulares do último jogo, oito trabalharam comigo. Então isso facilita bastante no processo de adaptação da volta do treinador. Ano passado, se não me engano, o Remo, nas quatro primeiras rodadas, estava brigando lá embaixo, e no fim eles quase conseguiram o acesso. É questão de acreditar no sonho. Não que eu esteja vendendo um sonho, estou vendendo trabalho. Vamos ter que trabalhar duro”, disse Kobayashi sobre seu retorno.