Após quarta rodada da Série C, dupla cearense figura na zona de rebaixamento

Com as mudanças no comando das equipes, as expectativa é que os clubes deixem a má fase na competição

Atual campeão da Série D, o Ferrão fez uma janela de transferências movimentada ao integrar dez novas peças ao elenco, além de fazer modificações na estrutura do clube. As mudanças, entretanto, ainda não surtiram efeito nos resultados do plantel coral.

Com o fim da quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, os representantes cearenses presentes na disputa protagonizam campanhas desastrosas neste início de competição. Abrindo a zona de rebaixamento, o Ferroviário ocupa a 17ª posição na tabela, com duas derrotas e um empate. O Floresta , por sua vez, apresenta um cenário ainda mais preocupante na lanterna da certame há duas rodadas.

Na estreia do campeonato diante do Figueirense, o Tubarão da Barra foi derrotado por 2 a 1 e, na segunda rodada, empatou em 2 a 2 com a Aparecidense, enquanto na última partida a equipe sofreu uma goleada de 5 a 1 diante do São Bernardo. Agora, com a volta de Kobayashi, o time retoma as esperanças de se recuperar no certame e lutar pelo objetivo de conseguir o acesso.

Com a partida contra o São José adiada, o clube coral teve mais de uma semana de preparação para tentar sua primeira vitória na Série C. O time entra em campo novamente neste domingo, 19, às 19 horas para receber o ABC-RN no estádio Presidente Vargas

Em uma situação parecida, o Lobo da Vila realizou um alto investimento e reformulou o elenco para montar um time mais competitivo visando o acesso para a Segundona. Desde a primeira rodada, entretanto, o time sofreu quatro reveses, protagonizando a pior campanha da competição.