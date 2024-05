Maracanã é goleado pelo Treze e sofre primeira derrota na Série D

Em partida válida pela terceira rodada da Série D, o Maracanã foi derrotado pelo Treze por 4 a 0 na tarde deste domingo, 12, no estádio Almir Dutra. Líder do grupo C, a equipe paraibana não teve dificuldades para vencer fora de casa, os gols da partida foram anotados por Wallace Pernambucano, Thiago Rodrigues, Thiago Alagoano e Jefferson.

Com o placar, o Maracanã finaliza a rodada na quinta colocação com quatro pontos somados e o saldo de uma derrota, uma vitória e um empate no retrospecto da atual temporada. Enquanto o Treze chega aos nove pontos e segue com 100% de aproveitamento na competição.

Agora, a equipe comandada por Júnior Cearense se prepara para enfrentar o Atlético-CE no próximo sábado, 18, no estádio Domingão. A partida será o segundo confronto cearense da Série D.