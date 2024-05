Série D: Iguatu vence o Atlético-CE no Morenão; Maracanã recebe Treze-PB

Azulão fez valer o seu mando de casa e triunfou com a ajuda de Davi Torres, autor do único gol da partida

O Iguatu bateu o Atlético Cearense por 1 a 0 na tarde deste sábado, 11, pela Série D. Em jogo disputado no Estádio Morenão, na Região Centro-Sul do Estado, o Azulão fez valer o seu mando de casa e triunfou com a ajuda de Davi Torres, autor do único gol da partida.

Com o resultado, o time interiorano assume provisoriamente a liderança do Grupo 3 da quarta divisão, com sete pontos. O Atlético, por sua vez, segue na lanterna sem nenhum ponto acumulado.

Na próxima rodada, o Azulão vai medir forças com o Treze-PB fora de casa. A partida acontecerá no domingo, 19, às 16 horas. Já a Águia da Precabura vai receber o Maracanã, em um duelo cearense, no sábado, 18, às 16 horas.