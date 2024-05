Na estreia de Marcelo Cabo, Floresta visita Remo e tenta primeira vitória na Série C

Vice-lanterna e lanterna, respectivamente, Remo e Floresta se enfrentam neste domingo, 12, em jogo válido pela quarta rodada da Série C. Ambas as equipes chegam com três derrotas nos três jogos disputados. A bola rola no Estádio Baenão, em Belém (PA), às 19 horas (Brasília).

Para o confronto, a equipe cearense terá um novo comando técnico. O treinador Marcelo Cabo, ex-Ceará, chegou para substituir Felipe Surian, demitido após o péssimo início da equipe na Terceirona. O experiente comandante já trabalhou em duas equipes na atual temporada: iniciou o ano no CSA e, por último, esteve no ABC, onde disputou dez partidas e conquistou uma vitória.

"Sabemos que a situação momentânea na competição não é confortável, é uma situação que incomoda a todos dentro do clube, mas estamos no início da competição e temos a convicção de que vamos dar a volta por cima. É bom entender e saber que a gente precisa cumprir metas e etapas", ponderou Cabo, em entrevista coletiva de apresentação.