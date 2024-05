Vistoria da Conmebol no Castelão ocorre nesta quinta-feira; entenda procedimento

O Gigante da Boa Vista foi interditado pela entidade máxima do futebol sul-americano após o duelo entre Fortaleza e Boca Juniors

A decisão de liberação ou não deve sair até esta sexta-feira, 10, conforme apurou o Esportes do Povo . Um relatório será feito pelo profissionais que irão realizar a avaliação.

Nesta quinta-feira, 9, a partir das 11h30min da manhã, a Arena Castelão passará por vistoria da Conmebol para avaliar a situação do gramado de jogo da praça esportiva.

Por isso, Ceará e Fortaleza levaram dois jogos para o Presidente Vargas. O Alvinegro mandou o empate diante do CRB, por 2 a 2, na última segunda-feira, 6. Já o Tricolor recebe o Athletico-PR, no próximo dia 18/05, às 18h30min.