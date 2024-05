Copertino critica arbitragem após empate do Ferroviário e cobra CBF por VAR na Série C

Na visão do treinador, a entidade deveria implementar a ferramente do VAR (árbitro de vídeo) na Série C do Campeonato Brasileiro, para evitar que os clubes sejam prejudicados na competição

O técnico Maurício Copertino criticou a arbitragem de Ferroviário x Aparecidense pela 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida, duelada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE, terminou empatada por 2 a 2, mas teve um lance polêmico envolvendo o Tubarão da Barra nos minutos finais do confronto.

Aos 43 minutos, o centroavante Ciel marcou o terceiro do Ferroviário no confronto. No entanto, o árbitro Thaillan Azevedo Gomes (AP) anulou o gol alegando que a bola tocou no braço do camisa 99. A decisão gerou reclamação em campo e o técnico Maurício Copertino estendeu a discussão para a coletiva de imprensa pós-jogo e para as redes sociais, cobrando à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na visão do treinador, a entidade deveria implementar a ferramente do VAR (árbitro de vídeo) na Série C do Campeonato Brasileiro, para evitar que os clubes sejam prejudicados na competição.