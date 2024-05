Após o empate diante da Aparecidense, Ferroviário chega a cinco jogos sem vencer

Com o iguale diante da Aparecidense nessa segunda-feira, 29, o Ferroviário chega à marca de cinco jogos sem vencer. Nesse recorte, o time soma três empates e duas derrotas. A última vitória do Tubarão da Barra aconteceu há quase três meses, ainda no Campeonato Cearense, quando o time venceu o Iguatu por 3 a 1 no segundo jogo das quartas de final da competição.

Desde então, o time coral perdeu a semifinal do Estadual contra o Ceará, caiu diante do Sampaio Corrêa na Copa do Brasil e foi derrotado nas duas rodadas da Série C. Agora, o Ferrão encontra na próxima rodada o São Bernardo, time que vem de um empate com o Náutico e uma goleada de 4 a 2 no Tombense.