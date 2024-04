Castelão recebe visita técnica da Conmebol antes de partida contra o Potosí

Durante a vistoria, foram inspecionados as áreas de vestiários, arbitragem, áreas comuns e arredores, além do gramado

“Essa é uma visita de rotina da Conmebol nos estádios que sediam a competição e também tem o objetivo de alinhar a logística em dias de jogos. É importante ressaltar que o Castelão tem recebido investimentos para sua modernização, como recentemente inauguramos nova iluminação esportiva e cênica, novos placares, além do novo sistema de som, todo o necessário para mantermos o padrão exigido em competições internacionais e dar conforto aos nossos torcedores”, declarou Quintino Vieira, superintendente da SOP.

A visita da Conmebol é algo rotineiro nos estádios que recebem disputas das competições realizadas pela entidade. Durante a vistoria, foram inspecionados as áreas de vestiários, arbitragem, áreas comuns e arredores, além do gramado, a fim de assegurar que o estádio atende aos requisitos da Confederação.

A Arena Castelão recebeu na noite dessa quarta-feira, 9, a visita de representantes da Confederação Sulamericana de Futebol ( Conmebol ) para uma vistoria técnica. Na véspera da partida contra o Nacional Potosí, o espaço recebeu uma vistoria da comitiva de futebol acompanhada de representantes do Fortaleza, e os titulares das pastas de Secretaria de Esporte (Sesporte) e da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Rogério Pinheiro e Quintino Vieira, respectivamente.

Ainda durante a visita técnica, foram definidos acessos, embarque e desembarque das delegações, arbitragem, imprensa, atendimento médico de emergência e atuação das forças de segurança dentro e fora do estádio. Cerca de seiscentos agentes de segurança, entre policiais militares e seguranças particulares, devem atuar no dia da partida, além do quantitativo de agentes de trânsito, bombeiros civis e militares.

“Estaremos atuando em todas as áreas do estádio, sem restrições, para garantir a segurança das equipes e torcedores. Conhecemos o perfil da nossa torcida e vamos garantir a logística necessária para que tudo ocorra em segurança”, disse o tenente-coronel Gerlúcio Vieira, do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Além da partida contra o Nacional Potosí na noite desta quarta-feira, 10, o Gigante da Boa Vista receberá ainda o confronto contra o Boca Junior, que acontecerá no dia 25.